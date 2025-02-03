Москва, 3 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Нанесённый Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ракетный удар по интернату в городе Судже Курской области является чудовищной провокацией киевского режима. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соцсети Последствия удара ВСУ по интернату в Судже

«Это чудовищная провокация киевского режима», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать атаку, совершённую украинскими военными.

Песков также отметил, что ему нечего добавить по этой теме к тому, что заявило Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 1 февраля нанесли удар по интернату в Судже. Противник запустил ракеты с территории Сумской области. Минобороны РФ подчеркнуло, что атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удар ВСУ по интернату в Судже зверством и военным преступлением Киева. Он также отметил, что попытки украинских властей переложить свою вину на Россию являются актом зашкаливающего цинизма.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы осудить ракетный удар ВСУ по интернату в городе Судже. Она подчеркнула, что атака гражданского объекта, где находятся мирные жители, является преступлением, которое невозможно забыть и простить. По её информации, украинские военные удерживали в здании женщин, стариков и больных людей.