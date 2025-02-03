Москва, 3 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Российская сторона продолжает диалог с Сирией по вопросу дальнейшего использования военных баз РФ на территории страны. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Муса Салгереев/NewsTeam/ТАСС

Он напомнил, что делегация недавно провела переговоры в Дамаске, в ходе которых стороны условились продолжать контакты по всем интересующим их вопросам.

«Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой (о судьбе российской базы в Тартусе — Ред.)», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии из-за их важной роли в борьбе с международным терроризмом.

В январе 2025 года министр обороны в правительстве Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что переговоры продолжаются, но к консенсусу стороны пока не пришли. Тогда же новые сирийские власти расторгли контракт о расширении и модернизации порта Тартус, который был заключён между страной и российской компанией в 2019 году.

28 января замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что межведомственная делегация РФ провела переговоры с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Он уточнил, что встреча длилась почти три часа и прошла конструктивно.