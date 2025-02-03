Москва, 3 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. В Москве пока не обсуждали возможную комбинацию участников переговоров по Украине. Об этом 3 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что ждёт встречи с президентом США Дональдом Трампом и что после неё Киев планирует перейти «к какому-то формату разговора с россиянами».

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьёзно возможную комбинацию состава участников переговоров», — отметил Песков.

Песков напомнил, что Зеленский, согласно подписанному им ранее указу, не имеет права на переговоры с Россией. Он назвал преждевременным обсуждение состава участников переговоров по Украине, пока на Украине действует этот указ.

Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным Зеленский подписал 30 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 31 января заявил о планах поговорить с Путиным, в том числе по теме урегулирования ситуации на Украине. Российский лидер ранее заявлял, что готов к переговорам с Вашингтоном.

Путин 28 января заявил, что Зеленский может участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но не может подписывать никаких документов, поскольку не является легитимным президентом.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Выборы в стране должны были пройти в марте прошлого года. Ссылаясь на военное положение на Украине, киевский режим отказался проводить выборы.