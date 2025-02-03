Армену Саркисяну оторвало левую ногу при взрыве в ЖК «Алые паруса»
Москва, 3 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Президенту Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армену Саркисяну оторвало левую ногу при взрыве 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве. Мужчина находится в коме.
Охранник Саркисяна Олег Каспирович получил тяжёлую контузию и множественные осколочные ранения головы и шеи, сообщил источник Telegram-канала «112».
Кроме того, у 44-летней жительницы дома, где прогремел взрыв, Дарьи Карселадзе открытая рана шеи и перелом голени. 41-летний Сергей Шкрябатовский также получил перелом голени. У мужчины сильное артериальное кровотечение.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте в одном из домов в ЖК «Алые паруса» прогремел утром 3 февраля. В результате четыре человека пострадали, один погиб. Состояние пострадавших тяжёлое.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. По одной из версий, целью взрыва было покушение на убийство Саркисяна.