Москва, 3 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Президенту Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армену Саркисяну оторвало левую ногу при взрыве 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве. Мужчина находится в коме.

Донецкое агентство новостей/ Армен Саркисян

Охранник Саркисяна Олег Каспирович получил тяжёлую контузию и множественные осколочные ранения головы и шеи, сообщил источник Telegram-канала «112».

Кроме того, у 44-летней жительницы дома, где прогремел взрыв, Дарьи Карселадзе открытая рана шеи и перелом голени. 41-летний Сергей Шкрябатовский также получил перелом голени. У мужчины сильное артериальное кровотечение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945245" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео с места взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Как сообщало ИА Регнум, взрыв мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте в одном из домов в ЖК «Алые паруса» прогремел утром 3 февраля. В результате четыре человека пострадали, один погиб. Состояние пострадавших тяжёлое.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. По одной из версий, целью взрыва было покушение на убийство Саркисяна.