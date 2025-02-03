Москва, 3 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по объекту энергетики на контролируемой Киевом территории, который обеспечивал действия украинских формирований. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску дронов, а также по скоплениям личного состава и техники противника в 146 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля армия России нанесла удары по военным аэродромам и объектам хранения топлива Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также силы противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 44 дрона самолётного типа.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 1 февраля рассказал об ударе российских военных по скоплению личного состава украинской армии и объектам военного назначения во времена подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. По его словам, в городе было зафиксировано около 20 прилётов беспилотников «Герань».