Москва, 3 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где расположен музей славянской письменности «Слово». Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Станислав Тихомиров/ТАСС

«Загорелся павильон № 58, в котором располагается музей славянской письменности. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы загорелось ранним утром 31 января. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 1500 кв. м. Причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.