В Москве произошёл пожар в павильоне на ВДНХ
В Москве произошёл пожар на ВДНХ в павильоне с музеем славянской письменности
Москва, 3 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории ВДНХ в Москве в павильоне 58, где расположен музей славянской письменности «Слово». Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал «112».
Станислав Тихомиров/ТАСС
«Загорелся павильон № 58, в котором располагается музей славянской письменности. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают экстренные службы.
Как передавало ИА Регнум, здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы загорелось ранним утром 31 января. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 1500 кв. м. Причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.