Москва, 3 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян, который, по предварительным данным, и стал целью покушения в ЖК «Алые паруса», перед взрывом спустился в холл и направлялся на парковку. При этом охрана Саркисяна всегда ходила со спецприборами и проверяла в подъезде дома и урны, и диваны. Об этом ИА Регнум рассказал сосед пострадавшего — Владимир.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мужчина отметил, что охрана в ЖК хорошая и контроль осуществляется на должном уровне. Владимир также рассказал, что очень оперативно приехали и скорая, и полиция.

«Подошёл к подъезду — стекло, осколки, тело лежало чьё-то… Наша местная охрана достаточно качественно работает, и у Армена охрана тоже была очень хорошая. Ребята ходили со спецприборами, охраняли его. Он и сам человек приятный, позитивный», — рассказал мужчина.

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3 февраля в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, ещё четверо пострадали. Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело.

По информации ИА Регнум, одним из пострадавших стал Саркисян. Ему оторвало ногу, он в коме, пишут СМИ. Также ранения получил охранявший главу федерации 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство. Один охранник погиб.