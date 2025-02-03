Москва, 3 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков позитивно оценил высказывание директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича о возможном возвращении России в 2025 году к международным соревнованиям.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Отмечается, что Дюков назвал Лаковича ответственным человеком, добавив, что его слова стоит воспринимать серьёзно.

«Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьёзной должности», — заявил он в беседе со спортивным порталом «Чемпионат».

Днём ранее Лакович выразил надежду, что все российские спортсмены, включая сборную России по футболу и клубы, наконец вернутся к международным турнирам.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Дюкова переизбрали президентом РФС на следующие четыре года, его кандидатура получила единогласную поддержку. Он возглавляет союз с 2019 года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.