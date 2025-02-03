Пхеньян, 3 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает заявления госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего страну «изгоем». Об этом 3 февраля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря США, пытающегося подорвать имидж суверенного государства, серьёзной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «врождённая антипатия» США в отношении КНДР не является чем-то новым. В МИД пообещали, что страна будет принимать адекватные меры против таких провокационных актов.

Как передавало ИА Регнум, 24 января президент США Дональд Трамп заявил, что свяжется с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он не стал уточнять, когда именно и по инициативе какой из сторон могут состояться такие контакты.

В июле 2024 года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР. Он отметил, что он ладил с КНДР во время своего первого президентского срока. По его словам, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном разрушила Демпартия, которая унаследовала «мир во всём мире и превратила его в планету войны».