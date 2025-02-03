Москва, 3 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Военно-космические силы России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом 3 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотников самолётного типа. 124 из них были сбиты вне зоны спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля ВС России ударили по объекту энергетики на контролируемой Киевом территории, который обеспечивал действия украинских формирований. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов, места производства и хранения дронов. Днём ранее армия России нанесла удары по военным аэродромам и объектам хранения топлива Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В начале января российская авиация уже сбивала украинский истребитель Су-27. Спустя несколько дней был сбит истребитель МиГ-29 ВС Украины.