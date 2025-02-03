Москва, 3 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Правительство России включило сливочное масло и яйца в перечень социально значимых продуктов питания, освободив производителей от выплат вознаграждения ретейлерам за приобретение. Соответствующее постановление 3 февраля разместили на сайте правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что, согласно закону о торговле, поставщики выплачивают ретейлерам бонусы, когда сети приобретают у них определённое количество товара.

«Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства», — отметили в правительстве.

Предполагается, что принятые меры позволят снизить оптово-отпускные цены производителей для покупателей путём увеличения выпуска продукции.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября прошлого года СМИ писали, что в России на 49% вырос спрос на предметы для изготовления масла в домашних условиях. Как сообщалось, интерес к маслобойкам возрос из-за роста цен на магазинное сливочное масло.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил 23 октября, что власти будут контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Он уточнил, что для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и меры в рамках «объединённой» субсидии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе проверок пока не выявила признаков сговора между производителями сливочного масла на фоне роста цен продукции. Руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что у продукта растёт себестоимость, также на повышение цены влияет ряд других экономических факторов.