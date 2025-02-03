Варшава, 3 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда считает, что польские власти должны принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Czarek Sokolowski/AP/TASS Президент Польши Анджей Дуда

В интервью газете Financial Times польский лидер отметил, что в случае приглашения помимо России и Украины администрацией президента США Дональда Трампа на такие переговоры других стран, в интересах Киева было бы, чтобы Польша также оказалась в числе этих государств.

При этом Дуда, как и ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, скептически высказался на тему отправки польского военного контингента на территорию Украины в рамках миссии Запада для соблюдения выполнения возможных мирных договорённостей.

«Нам не обязательно размещать там наши войска», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Дуда заявил, что не может себе представить полную победу Украины в конфликте с Россией. При этом он также призвал заставить президента России Владимира Путина «умолять» о мирных переговорах с Киевом и его союзниками. По его словам, далеко не каждое решение по украинскому конфликту подойдёт для Киева и Евросоюза.

Трамп 2 февраля заявил, что США запланировали встречи с представителями России и Украины. По словам главы Белого дома, дискуссии сторон на эту тему проходят «довольно успешно».

Путин 20 января заявил, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что в ходе переговоров также должны быть учтены законные интересы России.

Ранее глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров станет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Путин уточнил, что для начала переговоров киевский режим также должен признать нынешние территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.