Москва, 3 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Питч-сессия технологичных проектов 15 ведущих университетов перед экспертами индустрии состоялась в Москве. Мероприятие стало первым этапом масштабного перезапуска программы Министерства науки и высшего образования «Приоритет-2030» с фокусом на достижение технологического лидерства России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди гостей и экспертного жюри присутствовали: министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, а также представители крупнейших компаний, эксперты из профильных подразделений «Газпромбанка», ректоры университетов с делегациями.

По результатам питч-сессии будет сформирован портфель технологических проектов для дальнейшего сопровождения и поиска форм финансирования «Газпромбанком» и партнёрами. Выработанные на мероприятии подходы к оценке проектов масштабируют в программе «Приоритет-2030» на 140 университетов.

«У университетов две глобальные задачи», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, первая — это подготовка высококвалифицированных кадров, так как необходимо готовить инженеров не только под существующие запросы экономики, но и заглядывать далеко в будущее. «Вторая задача — это, конечно, обеспечение технологического лидерства России. И университеты являются местами, где не только учат, в них активно развиваются прикладные и фундаментальные науки», — добавил министр.

Стратегическим партнером министерства выступает «Газпромбанк», который организует процесс анализа и технологической экспертизы наиболее перспективных и наукоёмких проектов университетов по всей стране.

«Сейчас перед нашей страной стоят большие вызовы, связанные с технологическим лидерством и технологическим предпринимательством», — заявил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс. Он пояснил, что перезапуск программы ориентирован на то, чтобы найти такой подход, в котором государство, бизнес и университеты смогут понимать друг друга, объединиться и выработать общий подход по запуску, финансированию и развитию совместных проектов.

В рамках программы «Приоритет-2030» университеты вырабатывают и распространяют по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Эксперты «Газпромбанка» и бизнеса помогают формировать понимание рыночной ценности, применимости и стоимости реализации комплексных технологических и научных проектов.

«Мы в Бауманке много работаем по заданиям промышленности, у нас много разных разработок. В проектах «Приоритета-2030» мы фокусировались именно на ранних уровнях готовности технологий, чтобы подготовить наши знания, наши команды к коммерциализации», — сказал ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин. Он отметил, что таким образом университеты переходят от инвестиций в направление к стратегическому проекту, направленному на продукт.