Москва, 3 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Взрывное устройство в московский элитный жилой комплекс «Алые паруса» на улице Авиационной мог пронести курьер. Об этом 3 февраля сообщили в МВД.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Кем и как было заложено взрывное устройство, устанавливается. Его мог пронести курьер или человек под видом [сотрудника] коммунальных служб», — сказал ТАСС сотрудник правоохранительных органов.

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945234" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео с места взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Ранее, 3 февраля, выяснилось, что среди пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве оказался президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Он получил при взрыве тяжёлые ранения. Также пострадал 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.

Взрыв в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве прогремел утром 3 февраля. Предварительно, в результате инцидента пострадали четыре человека. Уточняется, что в холле дома взорвалась граната, когда рядом находились люди. Один человек погиб. Жертвой мог стать мужчина, который в момент происшествия выходил из подъезда.