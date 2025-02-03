Москва, 3 февраля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Мощность взрывного устройства, которое было приведено в действие в элитном жилищном комплексе «Алые паруса» в Москве, составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. Об этом 3 февраля сообщил представитель экстренных служб.

Артем Геодакян/ТАСС

«Предварительная мощность взрывного устройства — порядка 300 г в тротиловом эквиваленте», — процитировало представителя служб «РИА Новости».

Сейчас продолжается проверка повреждённых взрывом лифтов в здании. Её проводят следователи и специалисты коммунального хозяйства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945233" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв в холле одного из домов. В результате четыре человека пострадали, один погиб. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Один из пострадавших — 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. Как сообщили ИА Регнум его родственники, мужчина охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.