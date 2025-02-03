Мощность взрывчатки в ЖК «Алые паруса» составила не менее 300 г тротила
Москва, 3 февраля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Мощность взрывного устройства, которое было приведено в действие в элитном жилищном комплексе «Алые паруса» в Москве, составила не менее 300 г в тротиловом эквиваленте. Об этом 3 февраля сообщил представитель экстренных служб.
«Предварительная мощность взрывного устройства — порядка 300 г в тротиловом эквиваленте», — процитировало представителя служб «РИА Новости».
Сейчас продолжается проверка повреждённых взрывом лифтов в здании. Её проводят следователи и специалисты коммунального хозяйства.
Как сообщало ИА Регнум, утром 3 февраля на Авиационной улице в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв в холле одного из домов. В результате четыре человека пострадали, один погиб. По данным департамента здравоохранения Москвы, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Один из пострадавших — 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. Как сообщили ИА Регнум его родственники, мужчина охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.