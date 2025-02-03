Якутск, 3 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Якутия Пётр Шамаев получил тяжёлое ранение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 февраля сообщил глава правительства региона Кирилл Бычков.

Телеграм-канал председатель правительства Якутии Кирилла Бычкова Пётр Шамаев

«Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжёлое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава правительства республики также пожелал главе минмолодёжи выздоровления и добавил, что военные армии России даже в тяжёлых ситуациях ведут себя как настоящие герои, которые любят свою Родину.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Шамаев отправился в зону боевых действий, заключив контракт с Минобороны РФ. Также добровольцем в зону проведения СВО в сентябре ушёл Азамат Юлдашбаев, который с 2022 года занимал пост мэра Сибая.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Вахтель (КПРФ) 13 января объявил, что направляется добровольцем в зону проведения спецоперации. По словам депутата, это обдуманное решение, к которому он готовился с февраля 2022 года.