Кунгур, Пермский край, 3 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Число отравившихся после посещения кафе в городе Кунгуре возросло до 73 человек, 66 из них госпитализированы. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«На сегодняшний день 73 человека, из них 25 детей, с симптомами отравления обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 66 человек, среди которых 24 ребенка. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, после ряда обращений в больницу посетителей кафе Shaurma-kosmos 31 января СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление. В ведомстве отметили, что владелец заведения задержан и отправлен под домашний арест.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 января прокуратура Пермского края зафиксировала первые обращения за медицинской помощью после отравления шаурмой. Органы также взяли на контроль установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретённой в кафе общественного питания.

Ранее, в сентябре, в городе Сегежа Республики Карелии произошло массовое отравление шаурмой. За помощью в медучреждения обратились 115 человек, в том числе 48 детей, у пострадавших диагностировали сальмонеллёз. В точке, где продавали шаурму, выявили многочисленные грубые нарушения, работу заведения приостановили, а 11 сентября на карантин закрыли три школы.