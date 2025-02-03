Москва, 3 февраля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Опубликовано видео последствий взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» на ул. Авиационной в Москве. Соответствующие кадры 3 февраля выложил Telegram-канал Главного следственного управления СК РФ по столице.

Кадр из видео СК

На кадрах видно разрушенный холл. Территорию оцепили, на месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее, 3 февраля, выяснилось, что среди пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве оказался 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство. Его родственники сообщили ИА Регнум, что он охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Взрыв в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве прогремел утром 3 февраля. Предварительно, в результате инцидента пострадали пять человек. Уточняется, что в холле дома взорвалась граната, когда рядом находились люди. Один человек погиб. Предварительно, жертвой стал мужчина, который в момент происшествия выходил из подъезда.

Позже 3 февраля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что целью взрыва в элитном ЖК в Москве могло быть покушение на убийство. Сейчас следователи выясняют все детали и ищут возможных организаторов.