Москва, 3 февраля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Четверо пострадавших в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Известия/Павел Волков

«На место происшествия незамедлительно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой. Предварительно в результате пострадало четыре человека, их состояние оценивается как тяжёлое», — процитировало «РИА Новости» пресс-службу Депздрава.

Их госпитализировали в многопрофильные стационары. Медики оказывают всю необходимую помощь, проводят комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

По данным департамента, подтверждена гибель одного человека.

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