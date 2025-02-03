Москва, 3 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом 3 февраля сообщил источник ИА Регнум.

Валерий Шарифулин/ТАСС Основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян

Предварительно, он был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Саркисян является создателем батальона «АрБат». 46-летний мужчина родился в Армении, в Горловку переехал в юности. В сентябре 2022 года он сформировал батальон в составе «Дикой дивизии Донбасса». Летом 2023 года формирование вошло в систему Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, ещё четверо пострадали. Все они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной правоохранители называют покушение на убийство.

По информации ИА Регнум, одним из пострадавших стал Саркисян. По данным СМИ, он был вероятной целью покушения. Также ранения получил охранявший главу федерации 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство.