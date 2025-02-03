* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поднял размер гонорара за участие в корпоративах до 5,6 млн рублей. Выступление артиста на вечеринке длится 45 минут.

Natache/URA.RU/TASS Семён Слепаков

Кроме того, с начала года он поднял размер гонорара на частные выступления до €5 тыс., сообщил Telegram-канал SHOT.

Выступая на корпоративах, Слепаков не будет исполнять песни на политические темы. Плейлист могут выбрать сами организаторы мероприятия. По данным источников, для него не важна национальность и аудитория, Слепаков готов петь в том числе для россиян.

Среди требований комика — перелёт бизнес-классом, выкупленное купе в спальном вагоне, проезд на дорогих машинах. Если концерт проходит за пределами СНГ, водитель не должен знать русского языка, отметили источники канала.

Ещё одно требование артиста — люкс в пятизвёздочных отелях с доступом к room service. Кроме того, в гримёрке артиста должны быть вода премиального бренда и только свежие продукты.

После начала спецоперации на Украине Слепаков уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве.

В апреле 2023 года Минюст России внёс его в список иноагентов. Это решение было принято в связи с тем, что артист исполнял антироссийские песни.

Слепаков пытался обжаловать решение Минюста. В июле 2023 года суд отказал артисту. Как отметили в Минюсте, он неуместно шутил, высмеивал президента РФ Владимира Путина и получал иностранное финансирование.