Москва, 3 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Один из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве — 41-летний бывший военный Сергей Шкрябатовский. После службы в армии мужчина занялся бизнесом и вместе с супругой основал частное охранное агентство. Сергей занимался установкой камер видеонаблюдения, а также работал телохранителем. Его родственники сообщили ИА Регнум, что Сергей охранял президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Соцсети Бывший военный Сергей Шкрябатовский

В разговоре с журналистами родственница Сергея Шкрябатовского Наталья рассказала, что он находится в сознании, мужчина сильно пострадал и сейчас его везут в больницу.

Валерий Шарифулин/ТАСС Основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян

«Сергей живой, но он очень сильно ранен. Он в сознании, в карете скорой помощи, его везут в реанимацию. Он такой человек, что, если ему даже если очень сильно плохо, он никогда не скажет. Он очень хороший человек, он крестный моего сына. Сергей находился в ЖК «Алые паруса» как телохранитель главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он его охранял. Это 100% покушение на Саркисяна», — рассказала Наталья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 3 декабря в одном из домов на улице Авиационной в ЖК «Алые паруса» в Москве раздался взрыв. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Сообщается, что в холле одного из домов взорвалась граната, когда рядом находились люди.