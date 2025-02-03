ДНР, 3 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр. Об этом 3 февраля заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ИА Регнум

«В Часовом Яре также идут городские бои, противник цепляется, перекидывает дополнительные силы», — произнёс он в эфире телеканала «Россия 24».

По информации главы республики, российские военные постепенно освобождают город, продолжая продвижение.

Как сообщало ИА Регнум 1 февраля, в Часовом Яре российские войска начали зачищать от бойцов ВСУ железнодорожный вокзал. По информации военного эксперта Андрея Марочко, южнее Часова Яра российские военные практически подошли к селу Ступочки.

В начале января ВС России взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре. Российские военные вытеснили украинскую армию и зашли в третий и четвёртый цеха городского огнеупорного комбината.