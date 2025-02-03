Москва, 3 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Происходящую сейчас на Украине катастрофу можно сопоставить с событиями времён Руины, и она является предвестником бесповоротного объединения страны с Россией. Такое мнение 3 февраля высказал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Виктор Медведчук

Медведчук напомнил, что в середине XVII века территория современной Украины являлась окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи, из-за чего там было опасно жить.

«Наследники Золотой Орды, крымские татары, ловили людей и отправляли в рабство в Стамбул, а сами эти степные территории были широкой дорогой для турецких и татарских войск в Европу. И горе тем, кто попадался янычарам на этой дороге. Польские магнаты порабощали православных как второсортный народ, который обязан служить «цивилизованным» господам… Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо», — написал он в статье, опубликованной на сайте движения.

Примером этого глава совета движения назвал информацию о смертности на Украине, в 2024 году превысившую рождаемость в 2,8 раза, а также данные о выехавших за границу украинцах за это же время — прядка 500 тыс. человек. Медведчук уточнил, что из данных отчёта ЦРУ за 2024 год следует, что Украина заняла первое место в мире по смертности и последнее — по рождаемости.

«Всё это говорит, что в стране катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, но власть [главы киевского режима Владимира] Зеленского делает вид, что ничего не случилось, а если есть какие-то «отдельные недостатки», то о них говорить не стоит, всё как-то само собой образуется», — отметил политик.

Он уточнил, что глава киевского режима, ранее игравший роль «любимой политической жены» экс-главы Белого дома Джо Байдена, рассчитывает, что это его привилегированное положение сохранится и при президенте США Дональде Трампе, однако такие надежды лишены элементарного здравого смысла, а мировая общественность видит всё более раскрывающуюся картину преступного управления страной Зеленским.

Медведчук также предупредил проживающих на контролируемой киевским режимом территории украинцев, что они могут не дождаться нового президента страны, так как утративший легитимность глава киевского режима делает всё для того, чтобы свести их в могилу.

Жителей Украины, как и во время Руины ловят в рабство, однако теперь их отправляют не на турецкие галеры, а прямо на смерть, в окопы, отметил политик. Он добавил, что из истории из Руины вытекает, что тогда малороссов спасли не демократические процессы, такие как всевозможные советы и сходки местной казачьей верхушки.

«История показывает, что, какая бы Руина ни наступила для украинцев, приходят русские, и два братских народа строят новую сильную и прогрессивную для своего времени страну — Российскую империю, СССР, а теперь история просто повторяется на новом витке. За Руиной приходит большая и сильная Россия, и это закон истории, который нельзя отменить», — написал Медведчук.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель портала UnHerd Бетани Эллиотт 20 января написала, что отказ Киева вести переговоры с Москвой обернётся катастрофическими последствиями для Украины. Она также назвала ошибочным расчёт киевского режима на то, что под воздействием ударов западными дальнобойными ракетами Россия якобы смягчит требования относительно условий урегулирования конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря 2024 года отметил, что Украина заплатит своими территориями и присутствием иностранных военных за «западную авантюру». По его слова, Киев приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ежедневно ухудшаются.

Президент России Владимир Путин 20 января отмечал, что Москва готова к переговорам по конфликту на Украине, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что при этом также должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин указывал на то, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Он также отмечал что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.