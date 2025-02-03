Москва, 3 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Покушение на убийство могло быть целью взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» на ул. Авиационной в Москве. Об этом 3 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из видео

«Целью взрыва в ЖК «Алые паруса» было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается», — сказал собеседник ТАСС.

На место происшествия прибыли вертолёт Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших и кинологи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945221" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Один человек погиб при взрыве в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве

Взрыв в московском элитном ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Отмечалось, что, по предварительным данным, в холле одного из подъездов взорвалась граната. Позже стало известно, что в результате инцидента пострадали пять человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9NPd36eGK" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вертолет прилетел к московскому ЖК Алые Паруса

Telegram-канал SHOT сообщил, что при взрыве погиб один человек. Предварительно, жертвой стал мужчина, который в момент происшествия выходил из подъезда. По факту взрыва на территории жилого комплекса «Алые паруса» возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле столичной прокуратуры.