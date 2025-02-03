СМИ: целью взрыва в элитном ЖК в Москве могло быть покушение на убийство
ТАСС: целью взрыва в элитном ЖК в Москве могло быть покушение на убийство
Москва, 3 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Покушение на убийство могло быть целью взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» на ул. Авиационной в Москве. Об этом 3 февраля сообщили в правоохранительных органах.
«Целью взрыва в ЖК «Алые паруса» было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается», — сказал собеседник ТАСС.
На место происшествия прибыли вертолёт Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших и кинологи.
Взрыв в московском элитном ЖК «Алые паруса» прогремел 3 февраля. Отмечалось, что, по предварительным данным, в холле одного из подъездов взорвалась граната. Позже стало известно, что в результате инцидента пострадали пять человек.
Telegram-канал SHOT сообщил, что при взрыве погиб один человек. Предварительно, жертвой стал мужчина, который в момент происшествия выходил из подъезда. По факту взрыва на территории жилого комплекса «Алые паруса» возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле столичной прокуратуры.