Москва, 3 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Танк Т-90М «Прорыв» можно считать «самым умным» в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом 3 февраля сообщили в госкорпорации «Ростех».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Танк Т-90М

Он превосходит украинских и западных конкурентов в части быстрого ориентирования и поражения потенциального противника.

«Одно из ключевых преимуществ танка — новейшая система управления огнём, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке», — указано в Telegram-канале корпорации.

Техника также может гибко переносить огонь между различными целями, удерживая под полным контролем территорию боевых действий.

Отдельно «Ростех» отметил выживаемость танка, у которого доработали всеракурсную защиту. Модель успешно выдерживает атаки противотанковых средств, в числе которых как ручные гранатомёты, так и западные противотанковые ракетные комплексы и FPV-дроны. Уточняется, что Уралвагонзавод работает в круглосуточном режиме, наращивая производство «Прорывов» и другой боевой техники.

Ранее, в ноябре 2024 года, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в условиях реального боя. Работу танка Медведев оценил, посетив полигон предприятия «Уралвагонзавод». Он подчеркнул, что Т-90М «Прорыв», по мнению экспертов и военных, является лучшим в сравнении с западными образцами.

В октябре американский журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году. Отмечалось, что у последнего была улучшена мощность и подвижность. 125-миллиметровая пушка 2А46М-4 способна стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами, отметило издание.