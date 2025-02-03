Минск, 3 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Белорусские военные протестируют новые способы применения разведывательных и ударных беспилотников. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ведомство объявило о начале проверки боевой готовности ВС республики. По её результатам будет дана оценка готовности и способности механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

Учения и тренировки пройдут на полигонах и незнакомой для участников учений местности.

Белорусское минобороны отметило, что планируется перемещение военной техники. В результате могут быть введены временные ограничения движения для гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

«Одна из особенностей данной проверки — апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами», — заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он отметил, что на учениях планируется активное использование средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября генеральные штабы ВС России и Белоруссии приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». Как заявил Хренин, минобороны Белоруссии рассматривает эти учения как главное мероприятие совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году. Совместные с Россией манёвры создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.