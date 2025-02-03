Варшава, 3 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. С окончанием конфликта на Украине стоит ожидать резкого всплеска международной преступности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 3 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротае

«Окончание украинского конфликта может привести к вспышке международной организованной преступности, Киеву понадобится «массированная поддержка» для обеспечения своей безопасности», — передаёт его слова издание Financial Times.

Отмечается, что Дуда обеспокоен возможностью наплыва преступников с Украины сначала в Польшу, а затем в страны Западной Европы и США. Глава польского государства также добавил, что у многих украинских военных, которые вернутся с фронта, будут проблемы с психикой, в том числе посттравматические стрессовые расстройства.

Как передавало ИА Регнум, в обновлённой стратегии РФ по противодействию экстремизму от 28 декабря появилась новая ключевая задача — ликвидация источника угроз, исходящих с территории Украины. В стратегии, утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным, также указано, что необходимо предотвратить проникновение на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.

Кроме того, 14 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила, что имеет доказательства связей Киева с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем стало известно, что украинские власти передали группировке партию дронов в обмен на отряд боевиков.

В октябре заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что киевский режим открыто вербует наёмников в террористических организациях, не скрывая связи с ними. Он не исключил, что Киев передаёт террористическим международным организациям оружие, а также есть данные, что украинские спецслужбы курируют кол-центры, которые ежедневно отправляют ложные сообщения о минировании гражданских объектов РФ, а также проводят мошеннические схемы по хищению денег с банковских счетов.