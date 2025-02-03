Белгород, 3 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Мирная жительница погибла и ещё восемь человек за сутки получили ранения в результате обстрелов украинскими формированиями территории Белгородской области. Об этом 3 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По словам главы области, в Краснояружском районе Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 25 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и 10 раз атаковали дронами посёлок Прилесье, а также сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье. В результате этого были ранены четыре мирных жителя.

Гладков уточнил, что украинские формирования в Шебекинском муниципальном округе выпустили 16 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершили атаки с помощью семи дронов по городу Шебекино, посёлку Ленинский, а также по сёлам Вознесеновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Панков.

«После атаки беспилотника по легковому автомобилю на участке дороги Белгород — Шебекино в областной клинической больнице от полученных ранений скончалась женщина и получил ранения мужчина», — написал он в своём Telegram-канале.

ВСУ также атаковали Грайворонский округ, выпустив по нему 16 боеприпасов и восемь БПЛА. В результате атаки FPV-дрона по мусоровозу была ранена женщина, а утром в детскую областную клиническую больницу госпитализировали 13-летнюю девочку, которая получила ранения в ходе ночной атаки беспилотника на Грайворон, отметил губернатор.

Он добавил, что по Валуйскому округу было выпущено два снаряда и совершены удары 10 дронами, при атаке одного из них на пассажирский микроавтобус были ранены два мирных жителя. Также в Белгородском районе ВСУ осуществили атаки 11 БПЛА по шести населённым пунктам, повредив частный дом, соцобъект и два автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовка при атаке FPV-дрона был повреждён один частный дом.

«Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. <…> Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий», — также отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату для престарелых во временно оккупированном ими городе Судже в приграничье Курской области. В Минобороны России подчеркнули, что этот обстрел был целенаправленным и Киев осуществил его, чтобы отвлечь внимание от зверств украинских боевиков в курском селе Русское Поречное.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 февраля назвала ракетный удар ВСУ по интернату в Судже терактом, ответственность за который несут все те, кто накачивает киевский режим вооружением. Дипломат почеркнула, что обстрелы мирного населения и гражданских объектов показывают варварскую сущность Киева, который погряз в беззаконии и стремится уничтожить как можно больше русских людей.