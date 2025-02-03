Москва, 3 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. По факту взрыва на территории элитного жилого комплекса «Алые паруса» на ул. Авиационной в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Кадр из видео

Расследование взяло под контроль само ведомство. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселёв.

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Утром 3 февраля в московском элитном ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. Отмечалось, что, по предварительной информации, в холле одного из подъездов взорвалась граната. Позже стало известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. Взрыв прогремел в холле подъезда, когда там находились несколько человек.

Telegram-канал SHOT сообщил, что при взрыве погиб один человек. Предварительно, жертвой стал мужчина, который в момент происшествия выходил из подъезда.