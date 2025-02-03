Москва, 3 февраля, 2025, 10:58 — ИА Регнум. После сообщений в СМИ об ухудшении самочувствия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой её окружение заявило о том, что она чувствует себя хорошо. Об этом 3 февраля сообщил источник ТАСС.

Алексей Филиппов/РИА Новости Татьяна Тарасова

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что вечером 2 февраля у Тарасовой обострились проблемы с сердцем и она вызвала скорую помощь. По данным канала, врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Состояние тренера стабилизировали, но рекомендовали госпитализацию, от которой Тарасова отказалась.

«Татьяна Анатольевна хорошо себя чувствует, всё в порядке», — рассказали ТАСС после этой новости в окружении тренера.

Ранее, 31 октября, уже появлялась новость о плохом самочувствии Татьяны Тарасовой. Тогда Telegram-канал Mash писал о прогрессирующей хронической язве желудка. По данным канала, она за месяц дважды вызывала скорую помощь. Тренер жаловалась на нехватку воздуха и проблемы с дыханием. В прошлый раз она также отказалась от госпитализации.

Позже Тарасова опровергла сообщения об ухудшении состояния её здоровья. Она заявила, что чувствует себя хорошо.