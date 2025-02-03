Москва, 3 февраля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва в элитном жилищном комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал «SHOT».

Кадр из видео

«Один человек погиб в результате взрыва СВУ (самодельного взрывного устройства. — Прим. ред.) в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. Предварительно, это мужчина, который в момент взрыва выходил из подъезда», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 февраля в московском элитном ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. Отмечалось, что, по предварительной информации, в холле одного из подъездов взорвалась граната.

Позднее в этот же день стало известно, что количество пострадавших при взрыве в «Алых парусах» в Москве возросло до пяти. Взрыв прогремел в холле подъезда, когда там находились несколько человек.