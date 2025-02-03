Апатиты, Мурманская область, 3 февраля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» начала перелёты между Калининградом и Апатитами. Транспортное сообщение организовано при поддержке властей Мурманской и Калининградской областей, а также Росавиации. Часть расходов перевозчику компенсирует государство, таким образом, полёт обойдётся пассажирам дешевле. Первый самолет из Калининграда аэропорт «Хибины» в Мурманской области принял 31 января, в числе его пассажиров был и генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Мы искренне рады открытию нового рейса за полярный круг. Уверен, что жители Калининградской области полюбят удивительно красивую Арктику, воспользовавшись возможностью комфортного прямого перелёта, а поклонники горнолыжного спорта оценят курорт «Большой Вудъявр» с самым продолжительным горнолыжным сезоном в России — с ноября по май», — отметил Ян Бург.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» находится в 30 минутах езды от аэропорта. В сезоне 2023–2024 годов его посетило более 405 тысяч любителей катания, что на 21% больше, чем за предыдущий сезон. А в минувшие новогодние каникулы — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 — года количество гостей курорта превысило 33,7 тысячи, что на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Рост популярности горно-туристического кластера «Хибины» — лучшее доказательство того, что в 2002 году мы приняли верное решение, приступив к развитию уникального природного потенциала этой территории», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он подчеркнул, что Хибины — это не только отличное место для активного зимнего отдыха, но и спортивная столица, где традиционно проводятся этапы кубков России, чемпионатов и первенств страны по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Кластер также стал культурной столицей Заполярья, где проходят масштабные кино− и театральные фестивали, местом внедрения передовых проектов благоустройства. «Всё это — пример того, как развитие одной отрасли даёт очевидный синергетический эффект, осязаемо меняющий качество жизни северян», — уверен Рыбников.

На развитие горно-туристического кластера «Хибины» направлен масштабный социальный инвестиционный проект «ФосАгро», в реализацию которого компания уже вложила более 10 млрд рублей. Аэропорт «Хибины» стал частью этого большого инвестпроекта. За последние десять лет благодаря совместной работе «ФосАгро», федеральных и региональных властей на вооружение воздушной гавани поступили современная курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности и новая техника наземного обслуживания. В конце 2024 года здесь завершился очередной этап модернизации: в зале вылета аэровокзала число стоек регистрации увеличилось до шести, полностью обновлены зал ожидания вылета и зал прилёта.

По словам директора аэропорта «Хибины» Сергея Пилипонского, полное завершение реконструкции здания аэровокзала аэропорта «Хибины» принесёт ему не только косметические и архитектурные изменения, но и важные функциональные новшества. В частности, здесь будет оборудовано два независимых выхода на посадку, что позволит обслуживать два воздушных судна одновременно.

«Мы гордимся тем, что группа «Аэрофлот», которая уже выполняет регулярные рейсы из нашего аэропорта в двух направлениях, расширяет сотрудничество с нами. Присутствие в расписании рейсов крупнейшего федерального авиаперевозчика означает самое высокое признание результатов нашей работы над совершенствованием инфраструктуры аэропорта. Обновление здания аэровокзала, расширение географии полётов, постоянное совершенствование систем наземного обслуживания воздушных судов высоко ценится и нашими пассажирами», — заявил Сергей Пилипонский.