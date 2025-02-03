Москва, 3 февраля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Россияне могут снизить размер своей пенсии в 2025 году, совершив ряд ошибок. Об этом 3 февраля заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отмечается, что на размер пенсии граждан могут существенно повлиять перерывы в трудовом стаже, заниженная серая заработная плата и отсутствие официального трудоустройства, а также долги по налогам и кредитам.

«Работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведёт к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтверждённых лет работы, тем выше размер пенсии… Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, это снижает размер отчислений в Социальный фонд России», — отметил он.

Кроме того, глава комитета подчеркнул, что важно минимизировать периоды без уплаты взносов в систему, особенно во время длительного перерыва в карьере, не терять трудовые книжки, справки о зарплате и другие документы, подтверждающие стаж, своевременно оплачивать задолженности по налогам и кредитам, а также контролировать свои пенсионные отчисления.

«Проверяйте, поступают ли страховые взносы от работодателя в Социальный фонд России. Это можно делать через личный кабинет на официальном сайте соцфонда. Ошибки в начислениях лучше выявлять заблаговременно, пока ещё есть возможность их исправить. Чтобы проверить правильность начислений и учёт всех документов, рекомендуется обращаться в отделение Соцфонда», — добавил Гаврилов в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Гаврилов опроверг слухи о переводе пенсий в цифровые рубли. Он добавил, что с учётом социальной значимости пенсий государство не может выбрать единственный способ для их получения, даже если речь идёт о традиционных банковских переводах.

8 января депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что доход граждан России станет ключевым параметром при формировании будущей страховой пенсии в 2025 году. Таким образом, для получения одного пенсионного балла необходимо получать не менее 275 900 рублей в год и иметь минимум 30 баллов для подачи заявления на назначение пенсии.