Лондон, 3 февраля, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Рыбак из Великобритании Шон Инг поймал сома рекордной для страны длины 2,4 м. Об этом сообщил телеканал BBC News..

ShaunIng/BNPS

Выловить экземпляр весом порядка 68 кг удалось на озере в Чигборо Фишерс в конце сентября прошлого года. По словам рыбака, ему пришлось вытаскивать рыбу порядка полутора часов. При взвешивании животное смогло погнуть крючок на весах.

«Вы всегда мечтаете поймать самую большую рыбу в озере, но рекорд всей Великобритании — это мечта, ставшая реальностью», — отметил Инг.

Британский комитет по рекордной (пойманной удочкой) рыбе официально зарегистрировал рекорд лишь в январе текущего года. Предыдущий экземпляр был пойман в том же озере в мае 2024 года и весил 64,4 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года экипаж морозильного рыболовного консервного траулер «Пётр I» выловил 93,5 тыс. т рыбы, установив рекорд. Предыдущий наивысший показатель по вылову в 90 тыс. т также был установлен указанным судном. Зимой и весной экипаж в составе 130 человек добывал в Тихом океане и Охотском море скумбрию, минтай, иваси и сельдь, а летом и осенью ― скумбрию и иваси в Тихом океане.