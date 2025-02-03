Донецк, 3 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сдерживают украинские формирования и не позволяют им закрепиться на всей линии фронта. Об этом 3 февраля рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Наблюдаем освобождение территории Донецкой Народной Республики, которое, в свою очередь, даёт возможность для дальнейшего выхода на дальнейшие рубежи и, конечно же, не даёт противнику закрепляться», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин отметил, что сдерживать украинских военных удаётся почти на всех направлениях. Он также добавил, что сейчас армия России вклинивается в оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) недалеко от Великой Новосёлки и не даёт подразделениям выстроить оборону.

Ранее, 1 февраля, российские войска освободили населённый пункт Крымское в ДНР. В этот же день ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которая обеспечивала работу военно-промышленного комплекса Украины.

26 января армия России освободила Великую Новосёлку. Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье напоминал, что в течение всего 2023-го и части 2024 года этот посёлок оставался важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка.