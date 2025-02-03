Москва, 3 февраля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили беспилотный летательный аппарат украинских формирований в небе над Каспийским морем. Об этом 3 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что это произошло в 07:50 мск.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что над объектами в Каспийске были зафиксированы дроны ВСУ. По его словам, военные предприняли все необходимые меры для их нейтрализации.

В ночь на 3 февраля силы ПВО Вооружённых сил РФ ликвидировали и нейтрализовали 70 украинских беспилотников на несколькими российскими регионами. В небе над Ростовской областью было сбито 27 дронов, над Волгоградской областью — 25 БПЛА. Ещё семь беспилотников уничтожили над Астраханской, пять — над территорией Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два над территорией Курской области.