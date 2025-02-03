Токио, 3 февраля, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте страны за слова двух японских чиновников, ранее одобрительно высказавшихся на тему идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах при условии якобы возможной передачи их Москвой Токио.

RICHARD A. BROOKS/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

В ходе заседания бюджетного комитета нижней палаты парламента Исиба отметил, что ему неизвестно, с какой целью указанные чиновники сделали такие заявления, однако глава японского правительства считает их проявлением распущенности, высокомерия и самомнения.

«Как возглавляющий правительство я хотел бы принести свои глубочайшие извинения», — привела его слова газета Nikkan.

В свою очередь, глава минэкономики Японии Ёдзи Муто заявил, что у него вызвало шок такое предложение чиновников.

«Это было бездумное заявление, лишённое всякого смысла», — возмутился он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Исиба заявил, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией после разрешения территориальных разногласий. Перед этим МИД РФ сообщил, что Москва может рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, если японская сторона подкрепит свои декларации реальными шагами и откажется от недружественной политики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января отметил, что Япония сохраняет откровенно недружественную политику в отношении России. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Японии о намерении Токио заключить мирный договор.