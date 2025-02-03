Москва, 3 февраля, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Три последние убийства, совершённые бывшим милиционером, «ангарским маньяком» Михаилом Попковым, не имеют срока давности. Об этом говорится в материалах суда.

DMITRY DMITRIYEV/EPA/TASS Михаил Попков

Приговорённый в 2015 году к пожизненному заключению Попков был признан виновным в убийстве 22 жительниц города Ангарска и причинении тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам. После вынесения приговора он заявил, что убил ещё 59 человек.

По данным Следственного комитета России, в январе 2023 года Попков написал новые явки с повинной, сообщив, что с 1997 по 2003 год совершил убийство ещё трёх женщин. В ноябре 2023 года суд приговорил Попкова ещё к 10 годам лишения свободы.

«Суд, учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершённых преступлений, личность Попкова М. В. с выявленной у него гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — Прим. ред.), не находит оснований для освобождения Попкова М. В. от уголовной ответственности и наказания и прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — процитировало материалы суда «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Попков признан самым кровожадным маньяком. На его счету больше убийств, чем у «ростовского маньяка» Чикатило. Попков был младшим лейтенантом МВД РФ и до увольнения из органов в 1998 году совершил ряд преступлений в форменной одежде милиционера и на служебном автомобиле. Арестовали маньяка после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа с результатами проведённой в 2003 году молекулярно-генетической экспертизы останков жертв.

В конце января 2025 года выяснилось, что Попков снял с одной из убитых им женщин золотые украшения — цепочку и кольца — и продал скупщикам.