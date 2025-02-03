Брюссель, 3 февраля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп придёт в ярость из-за отказа стран — участниц Евросоюза от приобретения американского оружия. Об этом 2 февраля написало издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Matt Rourke/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

Уточняется, что за такое решение выступает Франция, которая считает, что деньги налогоплательщиков из европейских стран нужно тратить на разработанные и созданные в ЕС военные системы. При этом другие страны сообщества опасаются негативной реакции Трампа на такой шаг.

«Если на данный момент мы как ЕС собираемся инвестировать миллиарды в оборонный потенциал и твёрдо закрываем дверь для США, как вы думаете, будет ли это хорошо воспринято в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида. — Прим. ред.)?» — заявил изданию дипломат ЕС.

При этом высокопоставленный военный армии Франции отметил, что идея о «необходимости привлечь США», чтобы те захотели сохранять своё присутствие в ЕС, наиболее широко распространена, а потому названную инициативу Парижа в сообществе вряд ли поддержат.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Трамп пообещал ввести импортные пошлины против товаров из Евросоюза за якобы ужасное отношение сообщества к США. Примером этого глава Белого дома назвал отсутствие спроса среди европейцев на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре 2024 года президент США пообещал, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов.

В ответ на это вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек заявил 3 февраля, что страны ЕС готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если Вашингтон введёт повышенные тарифы на товары из сообщества. При этом он признал, что экономика ФРГ является самой уязвимой в ЕС.