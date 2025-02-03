Москва, 3 февраля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Новые смартфоны южнокорейского производителя электроники Samsung, которые россияне могут купить на маркетплейсах и сером рынке, не проверены на совместимость с рынком РФ. Об этом 3 февраля заявила глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам специалиста, новые смартфоны Samsung Galaxy S25 уже можно приобрести в России в различных конфигурациях на сером рынке и маркетплейсах, однако при этом у многих пользователей наблюдаются проблемы при покупке таких гаджетов через ненадёжных продавцов.

«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», — привело её слова «РИА Новости».

Голицына пояснила, что такие смартфоны зачастую являются залоченными, так как работают только с SIM-картами иностранных операторов. Из-за этого у пользователей появляются проблемы с программным обеспечением и доступом к интернету, а некоторые приложения могут не переключаться на русский язык.

Эксперт уточнила, что также непроверенные продавцы могут предлагать под видом новых восстановленные гаджеты, в результате чего их производительность ниже, чем у оригинальных новинок.

Она добавила, что приобретённые на сером рынке смартфоны чаще всего не имеют официальной гарантии, из-за чего в случае поломки устройства пользователи вынуждены будут самостоятельно искать и оплачивать ремонт, что может быть довольно дорого.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Samsung анонсировал выпуск супертонкой модели Galaxy S25 Edge. Утверждалось, что толщина нового смартфона составит порядка 6,4 мм, в то время как стандартная модель линейки имеет толщину 7,2 мм. Полноценная презентация нового смартфона должна состояться весной.