Москва, 3 февраля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. В начале нынешней недели на Урале ожидается понижение температуры до минус 35 градусов, в Сибири также прогнозируется длительный период холодной погоды. Об этом 3 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На севере Урала, в ЯНАО и ХМАО, ночные температуры в понедельник и вторник будут понижаться до 30–35 ниже нуля, а днём — до минус 21–26 градусов, но к концу недели прогнозируется постепенное повышение температуры», — процитировал его слова ТАСС.

По словам синоптика, в начале недели в северной части Урала ожидается температура воздуха на 4–6 градусов ниже нормальных климатических значений, однако к концу недели она повысится и составит -15 градусов ночью и около -10 градусов в дневное время.

«На юге Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях температуры такие: ночные около минус 10, дневные около минус 5 в начале недели, к концу недели холод с севера опустится и на юг Урала, уже будет ночью около минус 15, дневные температуры составят 7–10 градусов ниже нуля», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в южных регионах Сибири в это время ожидается длительный период холодной погоды, когда в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях прогнозируется до -20 градусов в ночное время и -10… -15 градусов днём.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 февраля Вильфанд рассказал, что, по предварительным оценкам экспертов, 2025 год может стать одним из пяти или трёх самых жарких лет на Земле. Синоптик уточнил, что при этом текущий год не будет рекордсменом, а эти прогнозы ещё могут быть скорректированы.

Перед этим, 2 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое связано со понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияет на погодные условия почти на всей планете. По его словам, оно будет непродолжительным и уже в апреле перейдёт в нейтральную фазу.