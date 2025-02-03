Каспийск, Дагестан, 3 февраля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. Над объектами в городе Каспийске в Дагестане зафиксированы беспилотники. Об этом сообщил 3 февраля глава региона Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ни разрушений, ни пострадавших нет. Органы власти в Дагестане работают в режиме оперативного штаба.

Глава Дагестана призвал сохранять здравомыслие и спокойствие и доверять только официальным источникам.

Как сообщало ИА Регнум, 70 украинских дронов сбили российские силы противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 3 февраля. Над Ростовской областью сбили 27 БПЛА, над Волгоградской — 25, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять, над Белгородской — четыре и над Курской областью — два беспилотника.