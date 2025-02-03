Киев, 3 февраля, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после высказываний американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре в Киеве и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов в этой стране превратился в обычного гражданина. Такое мнение 3 февраля высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет, — это не только конец публичного имиджа Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что после этого глава киевского режима потерял все политические преференции и теперь может считаться на международной арене «обычным гражданином», а политикам из стран Европы нужно перестать вести с ним какие-либо дела на официальном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 января заявил, что глава киевского режима не может отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией. Глава государства пояснил, что Зеленский на данный момент утратил легитимность и не обладает такими полномочиями.

Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер заявил 29 января, что после таких слов Путина на Западе могут начаться серьёзные дискуссии на тему легитимности главы киевского режима. Эксперт добавил, что российский лидер в этом вопросе прав и эти его слова адресованы в первую очередь президенту США Дональду Трампу, говорящему о желании урегулировать конфликт на Украине.