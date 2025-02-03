Назаровский район, Красноярский край, 3 февраля, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Гибель четверых детей в Назаровском районе Красноярского края в сентябре прошлого года наступила в результате попадания в их организмы инсектицида. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Следователь у дома, где в результате отравления погибли четверо детей

Ведомство сообщило, что получены результаты судебно-химической экспертизы, проведённой в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Экспертизу проводил ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ».

Эксперты обнаружили в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, компоненты инсектицидного средства. Выводы экспертизы не противоречат ранее сделанным выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября прошлого года четверо детей и их родители из села Красная Сопка в Назаровском районе были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Им оказали помощь, но все четверо детей — девочки шести, 11 и 12 лет и 13-летний мальчик погибли. Родители выжили.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, дети умерли от острого отравления инсектицидами системного действия. Причиной их гибели стало попадание яда в организм через еду и игрушки.

Отец погибших признал свою вину. В день отравления он обрабатывал дом дихлофосом и плохо проветрил комнаты.

В этой семье 14 ноября родился мальчик. Накануне, 2 февраля, трёхмесячный ребёнок умер.