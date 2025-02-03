Вашингтон, 3 февраля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Анонсированные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики навредили американцам ещё до вступления в силу. Об этом 2 февраля написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам автора материала, глава Белого дома ранее признал, что его масштабные торговые пошлины в отношении названных государств могут причинить гражданам США «некоторую боль», однако в итоге якобы приведут к новому «золотому веку» для его страны.

«Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника ещё даже не вступят в силу», — говорится в публикации.

Уточняется, что «сокрушительный удар» Трампа по Канаде и Мексике являются свидетельством того, что ни одна страна мира или отрасль теперь не находятся в безопасности. По словам автора, теперь другие государства переосмыслят свою зависимость от рынка США и последствия этого крайне тяжело предсказать.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля президент США подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для товаров из Мексики и Канады размер пошлины составит 25%, а на товары из Китая — 10%. Отмечалось, что такое решение отменяет практически беспошлинную торговлю между тремя странами.

Газета The Washington Post 28 января написала, что частые угрозы президента США о введении высоких торговых пошлин против ряда стран могут привести к непредсказуемой эскалации и нанести ущерб как американской, так и всей мировой экономике. Экс-сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента Эдвард Фишмен в беседе с изданием заявил, что американские пошлины приведут к потере позиций в экономической войне США с Китаем, так как другие страны предпочтут торговать с китайцами на более выгодных условиях.