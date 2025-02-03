Дублин, 3 февраля, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о том, что до Украины дошла лишь часть из выделенных ей США денежных средств, фактически признал, что Киев обкрадывал американских налогоплательщиков. Такое мнение 3 февраля высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Диктатор Зеленский фактически признаёт, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Боуз также назвал поразительным этот факт.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью агентству Associated Press 2 февраля опроверг заявления представителей бывшей администрации США о выделении Вашингтоном Киеву $177 млрд. По утверждению главы киевского режима, Украина получила от США только $75 млрд, а где остальные деньги, он якобы не знает.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 января сообщил, что глава киевского режима обвиняет экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта и в недостаточной помощи Украине. По его словам, Зеленский утверждает, что из-за Байдена Киев якобы вступил в конфликт «в одиночку».