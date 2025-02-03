Владикавказ, 3 февраля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы 3 декабря введены временные ограничения на полёты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы», — сообщил Кореняко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в аэропорту Ульяновска с 08:00 мск сняты ранее введённые ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Ранее Росавиация сняла ограничения на полёты, введённые в аэропортах Саратова, Волгограда, Астрахани, Казани и Нижнекамска.