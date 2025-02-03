Луганск, 3 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. В январе украинские формирования потеряли порядка 37 тыс. бойцов и наёмников в ходе военных действий на границах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 февраля рассказал военный эксперт Андрей Марочко на основе данных Минобороны России и своих подсчётов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

По словам эксперта, в прошедшем месяце украинская армия безуспешно продолжала попытки остановить продвижение Вооружённых сил России.

«Потери противника за отчётный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наёмников, это на 4855 больше по сравнению с декабрём», — написал он в своём Telegram-канале.

Марочко уточнил, что больше всего украинских боевиков за это время было ликвидировано в зоне ответственности группировки российских войск «Запад».

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский признал огромные потери украинских формирований в вооружённом конфликте. По его словам, ВСУ за две недели в зоне проведения СВО потеряли 80 тыс. военных.

Ранее, 30 января, в Минобороны сообщили, что за последние полгода украинские войска ежемесячно теряют по 50 тыс. бойцов. При этом максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда ВСУ потеряли за месяц 60 тыс. военных.