Петропавловск-Камчатский, 3 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. На Камчатке по факту убийства генерального директора гостиничного комплекса возбудили уголовное дело. Его соучредителя задержали по подозрению в совершении преступления, сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

СУ СКР по Камчатскому краю

По данным следствия, днём 3 февраля 67-летний мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, в служебном кабинете выстрелил из охотничьего карабина в 45-летнего гендиректора из-за неприязни, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности предприятия. После этого мужчина сам сообщил о случившемся в полицию.

Инцидент произошёл в здании гостиницы по проспекту Карла Маркса в городе Петропавловске-Камчатском.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня 2024 года на западе Москвы в районе метро «Кунцево» мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. В МВД пояснили, что было совершено заказное убийство. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В столице объявили план «Перехват».

Момент преследования мужчины, который был убит киллером на улице Свиридова, попал на видео. Судя по кадрам, преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».